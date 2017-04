Heroes of the Storm 2.0 - Blizzard-Cinematic mit Diablo, Genji und D.Va

Mittwoch, 26. April 2017 um 15:04

Zur Veröffentlichung von Heroes of the Storm 2.0, der Generalüberholung von Blizzards MOBA, präsentiert der kalifornische Entwickler ein neues Cinematic-Video. Gezeigt wird die Karte Hanamura, die zusammen mit Genji und D.Va den Sprung von Overwatch in Richtung Heroes of the Storm geschafft hat.

Und direkt von Diablo zerlegt wird, die beiden Overwatch-Helden müssen sich dem finsteren Höllenfürsten stellen.