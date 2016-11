Heroes of the Storm - Gameplay-Fazit zu den neuen Helden Varian und Ragnaros

Montag, 07. November 2016 um 17:01

Die beiden neuen Helden in Heroes of the Storm heißen Varian und Ragnaros, sie entstammen also der Warcraft-Lore und sie bringen interessante Gameplay-Kniffe mit sich. Auf der Blizzcon 2016 wurden die neuen HotS-Helden neben weiteren Features für das MOBA vorgestellt. Julius Busch konnte beide Charaktere bereits im Rahmen des Fan-Events ausprobieren und schildert im Fazi-Video seine ersten Anspiel-Eindrücke. Er erklärt, inwiefern Varian mitten in der Runde seine Kampfweise und damit seine Klasse ändert. Und er beschreibt die mächtigen Spezialfähigkeiten des Lavalords Ragnaros.