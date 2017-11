Heroes of the Storm - Hanzo und Alexstrasza im Ankündigungs-Trailer vorgestellt

Samstag, 04. November 2017 um 10:32

Eine große Überraschung ist es nicht: Bereits vor einigen Wochen hatte sich angedeutet, dass Hanzo und Alexstrasza in Heroes of the Storm verfügbar sein werden. Ein aufmerksamer Reddit-User hatte die Namen bereits in Blizzard-Dokumenten entdeckt, die das vermuten ließen. Jetzt ist es offiziell. Bei der diesjährigen Blizzcon in Anaheim, Kalifornien wurden der Bogenschütze aus Overwatch und die Lebensbinderin aus dem Warcraft-Universum in einem Video angekündigt. Darin erhalten wir einen ersten Eindruck von Hanzo und Alexstrasza in Heroes of the Storm. Beide Charaktere sollen in den kommenden Wochen im Nexus verfügbar werden.

Hanzo wird als Fernkämpfer hauptsächlich Schaden austeilen. Auch Alexstrasza bietet aus der Entfernung Unterstützung, indem sie verbündete Einheiten heilt. Außerdem kann sie sich in einen mächtigen Drachen verwandeln und viel Schaden einstecken.

Im kurzen Ankündigungs-Trailer werden zudem einige Updates für 2018 vorgestellt. Unter anderem erhält Heroes of the Storm einen Voice-Chat, leistungsabhängige Spielzuweisung, eine neue Kameraeinstellung und einen überarbeiteten Tarnmodus.