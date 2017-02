Heroes of the Storm - Lucio samt Skills im Rampenlicht

Freitag, 10. Februar 2017 um 18:10

Heroes of the Storm hat mit Lucio den dritten Helden aus dem Overwatch-Universum. Der quirlige Musiker spielt sich in Blizzards MOBA-Spiel ähnlich wie im Hero-Shooter Overwatch. ER ist hier wie dort ein passiver Supporter, der sehr schnell durch die Maps saust. Dabei verstärkt er seine umstehenden Freunde mit Heilung oder Geschwindigkeit.

Lucio kann – ebenfalls wie in Overwatch – an Wänden entlangskaten und so auch an Feinden vorbei rutschen. Die Auren von Lucio sind immer aktiv und er kann ohne Cooldown zwischen Heilung und Geschwindigkeit wechseln. Als Ultimates kann Lucio in Heroes of the Storm einen Schild bei seinen Freunden erzeugen oder einen schädlichen Effekt seiner Auren beim Gegner erzeugen.

Dadurch wird Lucio zu einem sehr effektiven und vielseitigen Supporter, der in Heroes of the Storm einen ähnlichen Erfolg wie bei Overwatch erzielen sollte. In dem Video hier sieht man alle Skill sowie deren Einsatzmöglichkeiten.