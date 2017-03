Heroes of the Storm - Protoss-Sonde Probius im Ankündigungs-Trailer

Samstag, 04. März 2017 um 09:54

Im Vorfeld wurde viel über einen neuen Starcraft-Helden in Blizzards MOBA Heroes of the Storm spekuliert. Nun überraschten die Entwickler mit der Ankündigung, dass die Protoss-Sonde Probious der nächste spielbare Charakter sein wird. In einem ersten Trailer zeigt sich der fliegende Aufbau-Roboter von seiner knuddeligen Seite.

Probius wird als Spezialist klassifiziert und setzt wie sein Gegenstück im Echtzeit-Strategiespiel Starcraft auf den Bau von Strukturen. Die offizielle Beschreibung des Helden lautet: »Seit ihrer Aktivierung verfolgt diese Probius-Einheit nur ein Ziel: sich zu beweisen. Probius mag klein sein, aber er hat bei der Rückeroberung Aiurs mit einem strategisch platzierten Pylonen einen großen Beitrag geleistet. Diese mutigste aller Sonden kann es kaum erwarten, jetzt im Nexus ihren Zweck zu erfüllen!«