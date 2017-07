Heroes of the Storm - Trailer: Admiral Stukov im Video vorgestellt

Samstag, 01. Juli 2017 um 13:33

Der Trailer erzählt die Geschichte von Admiral Stukov aus StarCraft 2 und stellt danach seine Fähigkeiten in Heroes of the Storm vor. In Blizzards MOBA wird der infizierte Admiral ein Support-Charakter, der Verbündete heilt und seine Feinde davon abhält, Skills einzusetzen.