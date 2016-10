Heroes of the Storm - Videovorstellung des Helden »Samuro - Der Klingenmeister«

06.10.2016 716 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Während eines Facebook-Livestreams hat Blizzard einen neuen Helden für Heroes of the Storm vorgestellt. In der cinematischen Videopräsentation sieht man Samuro the Blademaster/Samuro - Der Klingenmeister in einem schicken Schwarz-Weiß-Video, der an alte Samurai-Filme erinnert.

Samuro ist der letzte überlebende Klingenmeister, der noch das Banner der Brennenden Klinge trägt und stammt aus dem Warcraft-Universum. Wie die Heldenseite ihn beschreibt:

»Er beschreitet den Pfad des Kriegers, um seinem gefallenen Klan Rache und Vergebung zu bringen. Auf ihn wartet eine lange Reise, doch er hat sich geschworen, die Ehre seines Klans wiederherzustellen.«