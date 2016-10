Hide and Shriek - Freunde zu Tode erschrecken: Halloween-Multiplayer-Spiel von Funcom

04.10.2016 2.049 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Funcom hat einen Trailer zu ihrem neuen Halloween-Multiplayer Spiel Hide and Seek veröffentlicht. In diesem kleinen Halloween-Projekt spielen zwei Spieler gegeneinander in kurzen zehn-Minuten-Matches. Die Aufgabe ist simpel: den Gegner zu Tode erschrecken, bevor die Zeit abgelaufen ist. Gibt es keinen eindeutigen Sieger nach Ablauf des Counters, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Punkte sammelt man durch das Ersckrecken des Gegners, in Fallen locken oder durch das Durchführen von altertümlichen und mystischen Ritualen.

Der Clou an der Sache: beide Spieler sind unsichtbare Geister.

Mit den gesetzten Fallen und magischen Sprüchen wird der Gegner für kurze Zeit sichtbar. Danach kann man sich an den Gegenspieler anschleichen und den perfekten Moment zum erschrecken abpassen. Vielleicht wird man aber im selben Moment selber zum Opfer.



An Halloween (also am 30. Oktober 2016) soll das Spiel zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite www.hideandshriekgame.com.