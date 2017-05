Hinter den Kulissen der Quo Vadis - »Wir gegen den Rest der Welt«

Sonntag, 07. Mai 2017 um 08:00

Jan Theysen von King Art (Die Zwerge) führt uns in dieser Sonderausgabe von DevPlay hinter die Kulissen der Entwicklerkonferenz Quo Vadis, von der Michael Graf auch schon in GameStar TV erzählt hat - sogar zweimal. Jan spricht dort mit Jan Klose von Deck13 (The Surge) und Stephan Reichardt vom Veranstalter Aruba Events. Etwa darüber, ob sich Entwickler denn nicht selbst schaden, wenn sie auf Messen erzählen, wie sie ihre Spiele gemacht und technische Probleme gelöst haben. Schließlich erfährt es dann auch die Konkurrenz!

Wir bitten die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, gegen den Berliner Wind und laute Entwickler war Jans Mikrofon leider machtlos. Wer genau hinschaut, kann im Video dafür den lauschenden Kollegen Graf und unseren Ex-Redakteur Peter Steinlechner entdecken.

