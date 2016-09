Hitman - Episode 5 »Colorado« im Launch-Trailer

Hitman ist der sechste Teil der Stealth-Actionreihe rund um den glatzköpfigen Auftragskiller »Agent 47«. Der Titel setzt auf non-lineares Sandbox-Gameplay, bei dem Spielern letztendlich also eine Fülle von Möglichkeiten geboten werden soll, die Missionen zu absolvieren. Zudem gibt es wieder das Contracts-System, über das Spieler eigene Aufträge erstellen und online teilen können. Hitman erscheint im Episodenformat und bietet mit jeder Episode jeweils eine Region. Die Einsätze finden in Frankreich, Italien, Marokko, Thailand, Japan und in den USA statt. Dort finden sowohl die Story-Missionen als auch die Contracts-Aufträge statt.