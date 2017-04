Mittwoch, 19. April 2017 um 17:00

Game Director Jan Klose von Deck 13 ist zu Gast bei GameStar TV und neben seinem neuen Spiel The Surge geht es in dieser Folge auch um den Standort Deutschland und die Signalwirkung, die große AAA-Produktionen für Investitionen in den Markt hierzulande haben können.

Mehr zu The Surge: Neues Gameplay mit dem ersten Drohnen-Einsatz