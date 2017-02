Horizon Zero Dawn - PS4 gegen PS4 Pro im Grafik-Vergleich

Montag, 20. Februar 2017 um 17:05

Horizon Zero Dawn sieht fantastisch aus – egal ob auf der PS4 oder der PS4 Pro. Aber kann die PS4 Pro optisch noch einen drauf setzen? Wir zeigen es in unserem Grafik-Vergleich – dabei läuft die PS4 Pro im 4K Modus.

Die PS4 Pro profitiert gegenüber der Standard-PS4 vom Schachbrett-4K-Rendering sichtbar. Das ganze Bild wirkt schärfer, besonders fällt das bei kleinen Details wie Kleidungsstücken, Mustern oder Blättern an Bäumen auf. Auch in der Entfernung lassen sich dadurch mehr Details erkennen. Auf beiden Plattformen zielt Horizon Zero Dawn auf stabile 30fps – Einbrüche der Bildrate sind selten und fallen sanft aus.

Das Video gibt es auch in 4K UHD bei Candyland auf YouTube. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.