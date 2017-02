Horizon: Zero Dawn - Test-Video zum Open-World-Hit für PS4

Dienstag, 21. Februar 2017 um 18:40

Horizon: Zero Dawn kommt von den Killzone-Machern von Guerilla Games exklusiv für die PS4 und verschlägt uns in ein postapokalyptisches Szenario, in dem sich die Überlebenden einer Katastrophe in urzeitlichen Stämmen zusammengefunden haben. Alleine sind sie allerdings nicht, denn die wunderschöne Spielwelt wird von riesigen Maschinenwesen bevölkert, die von den Menschen genutzt werden, Waffen und Ausrüstung zu verbessern.

In der Rolle der rothaarigen Aloy machen wir uns auf die Suche nach Antworten. Wer ist ihre Mutter? Was hat es mit den verdorbenen Maschinen auf sich? Und welche Geheimnisse birgt die mysteriöse Metallwelt? Horizon: Zero Dawn ist ein klassischer Action-Rollenspielmix, der zwar viele Elemente von anderen Spielen borgt, aber auch viele eigene Akzente setzt und auf der PS4 zudem absolut überragend aussieht.

Tobi zeigt euch im Test-Video zu Horizon: Zero Dawn, was Aloys Abenteuer auf dem Kasten hat, wie es sich spielt, und was diesen Titel so außergewöhnlich gut macht.

GamePro-Test zu Horizon: Zero Dawn