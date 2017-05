House of Cards - Trailer zu Staffel 5 mit Kevin Spacey: Frank Underwood hat große Pläne

Dienstag, 02. Mai 2017 um 10:20

Der erste Trailer zur neuen fünften Staffel des Serienhits House of Cards ist da und zeigt Kevin Spacey als Frank Underwood in Hochform. Als einstiger Kongress-Abgeordnete ist er nun endgültig an der Spitze der Macht angekommen.

Der US-Präsident Underwood möchte als mächtigster Mann der Welt in die Geschichtsbücher eingehen und schmiedet den ehrgeizigen Plan, noch die nächsten Jahre im Oval Office die Geschicke der USA und der gesamten Welt zu lenken. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau und First Lady Claire (Robin Wright). Doch zunächst steht seine umstrittene Wiederwahl an.

House of Cards - Staffel 5 geht am 30. Mai in den USA auf Netflix an den Start. Zeitgleich zeigt der Pay-TV-Sender Sky die neue Staffel ab dem 30. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.