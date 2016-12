House of the Dying Sun - Testvideo zum Weltraum-Dogfight-Spektakel

Dienstag, 27. Dezember 2016 um 08:50

Wir ziegen im Testvideo, wie gut sich das Weltraumspiel House of the Dying Sun im Dogfight gegen die Genre-Konkurrenz schlägt. Anders als bei komplexen All-Sandboxen wie Elite: Dangerous oder Star Citizen gibt es hier einen klaren Fokus auf Raumschlachten, konkret fetzige Dogfights. Das erinnert an Oldschool-Klassiker wie die Wing Commander- oder die Homeworld-Reihe und das unterstützt obendrein die aktuellen VR-Headsets auf dem PC?

Doch macht House of the Dying Sun auch Spaß? Der Frage geht unser Autor Benjamin Danneberg im Testvideo nach. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen!