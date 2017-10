Humble Bundle - Sale-Video: Was steckt im neuen Rollenspiel-Paket?

Freitag, 13. Oktober 2017 um 12:25

Wir werfen einen Blick auf das Endless RPG Lands Bundle im Humble Store, das dort noch bis zum 24. Oktober verfügbar ist. Das Spielepaket kostet bis zu 8,40 Euro und liefert Spiele mit Rollenspiel-Einschlag im Wert von fast 250 Euro.

Enhalten sind ab einem Euro:

Borderlands - Game of the Year Edition - 29,99Euro auf Steam

The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut - 44,99 Euro auf Steam

Wurm Unlimited - 27,99 Euro auf Steam

Ab etwa 4,50 Euro:

Endless Legend Classic Edition - 29,99 Euro auf Steam

Borderlands 2 - 29,99 Euro auf Steam / zwei Charakter und Max-Level-DLCs - 28,96 Euro auf Steam

Guild of Dungeoneering - 14,99 Euro auf Steam

Ab 8,48 Euro:

Bordelands: The Pre-Sequel - 39,99 Euro auf Steam

Insgesamt stecken in dem Bundle Spiele und DLC-Inhalte im Wert von 246,89 Euro, wobei Borderlands 2 Game of the Year Edition für 44,99 Euro bereits alle relevanten DLCs enthällt und so der reguläre Preis auch um 15 Euro fallen würde.