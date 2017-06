Hunt: Showdown - 10 Minuten Gameplay aus dem Crytek-Shooter

Dienstag, 20. Juni 2017 um 16:00

Crytek hat erstes Gameplay zu seinem kommenden Multiplayer-Koop-Shooter Hunt: Showdown veröffentlicht. Im fast 10 Minuten langen Video sieht man ein nahezu komplettes Match und kann sich so einen guten Eindruck vom Spielablauf machen, der unter anderem Horror- und Survival-Elemente miteinander vereint.

In Hunt: Showdown jagen bis zu zehn Zweierteams eine übernatürliche Bestie, gehen sich aber auch gegenseitig an die Gurgel. Außerdem laufen auf den düsteren Maps auch allerlei andere kleinere Gegner herum, so dass es trotz der Größe der Karten genügend Möglichkeiten für Konfrontationen gibt.

Das Monster auf der Karte muss erst von den Spieler-Team aufgespürt werden, als Waffen kommen unter anderem Revolver, Dynamit und Gewehre zum Einsatz. Sollte man während der Jagd getötet werden, ist die Runde sofort vorbei, denn in Hunt: Showdown gibt es ein Permadeath-System.

Hunt: Showdown erscheint für PC, PS4 und Xbox One, einen Release-Termin gibt es bislang noch nicht.