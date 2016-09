Hybrid Wars - Das komplette Intro zur Mech-Action

30.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Intros wie hier beim Top-Down-Shooter Hybrid Wars gibt es heute nur noch sehr selten in Spielen. Eine Eröffnungssequenz, die die Stimmung und das Setting des Spiels einfängt, aber ganz auf Ingame-Szenen oder die im Spil genutzte Perspektive verzichtet.

Früher waren solche Render-Intros der Standard, heute verzichten die meisten Spiele auf solche Einleitungen und schicken uns meist direkt ein spielbares Intro. Die World-of-WarCraft-Spiele sind da noch der auffälligste Ausreißer der letzten Jahre, die immer noch auf opulente Intros setzen.

Da kann das kleine Projekt Hybrid Wars natürlich nicht mithalten. Trotzdem macht es genau das, was so ein Intro machen soll: Vorfreude auf das eigentliche Spiel. Und das gibt es seit dem 29.9. bei Steam und GoG zum Download. Wer nicht allein spielen will, kann auch im Koop antreten.