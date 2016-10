HyperX Cloud Stinger - Trailer zum Gaming-Headset

22.10.2016 32 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Beschreibung des Herstellers: HyperX Cloud Stinger™ ist perfekt für Gamer, die ein praktisches Headset mit hohem Tragekomfort bei geringem Gewicht und überragender Klangqualität wollen. Mit nur 275 Gramm lässt es sich bequem tragen, die um 90 Grad drehbaren Kopfhörermuscheln passen sich Deinem Kopf perfekt an. Die richtungsselektiven 50-mm-Treiber leiten den Ton direkt ins Ohr und sorgen für optimalen Spielesound. Maximalen Komfort bei langen Spielesessions garantiert der einzigartige Highend-Memoryschaum von HyperX. Der einstellbare Schiebemechanismus aus Stahl, die intuitive Lautstärkeregelung an der Kopfhörermuschel und das per Schwenkmechanismus abschaltbare Mikrofon machen das Headset so benutzerfreundlich. Dank der plattformübergreifenden Kompatibilität genießt Du denselben Komfort und das gleiche überragende Klangerlebnis an PC und Konsole.