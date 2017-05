Impact Winter - Launch-Trailer dreht sich ausgerechnet um den Begleiter, der nicht sterben kann

Montag, 22. Mai 2017 um 17:44

Wenn man ab dem 23.5. in Impact Winter auf PC, PS4 und Xbox One ums Überleben kämpft, wird der Spieler von der kleinen Roboter-Drohne Ako-Light begleitet. Und genau die steht im Mittelpunkt des Launch-Trailers, der auch einige Spielszenen aus dem Survival-Game zeigt, in dem man 30 Tage lang in einer zugeschneiten Stadt überleben muss, bis Rettung kommt.

Worum geht es: Impact Winter erklärt