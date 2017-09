Injustice 2 - Gameplay-Trailer: Raiden gegen das DC-Universe

Montag, 25. September 2017 um 16:00

Nach Subzero gesellt sich ein weiterer Mortal Kombat-Veteran zu den Helden und Bösewichten in Injustice 2. Raiden, der Donnergott, wird ab Oktober zum Download bereitstehen.

Im Trailer sehen wir, wie er Brainiac mit seinen Blitzen durch die Arena schleudert. Für seinen Super Move ruft Raiden den Mortal Kombat-Drachen, um seinen Gegner in den Boden zu rammen. Das Raiden-DLC-Paket umfasst auch einen Premiere-Skin für Black Lightning, der auch in dem Trailer gezeigt wird.

Injustice 2 ist der Nachfolger zu Injustice: Gods Among Us von Warner Bros. und für PS4 und Xbox One erhältlich. Besitzer der Deluxe oder Ultimate Edition bekommen alle Kämpfer-DLCs gratis.