Injustice 2 - Grafik-Vergleich und Frame-Rate-Test: PS4 gegen Xbox One

Mittwoch, 31. Mai 2017 um 10:00

Wir vergleichen die Grafik und Frame-Rate von Injustice 2 auf PS4 und Xbox One.

Injustice 2 läuft auf der PS4 mit einer Auflösung von 1080p, auf der Xbox One hingegen mit 900p. Beide Systeme zielen in Kämpfen auf 60 fps, während Zwischensequenzen mit 30 fps laufen. Gewöhnungsbedürftig ist der Sprung von 60 auf 30 Bilder pro Sekunde in Kämpfen, sobald Spezialattacken oder Event ausgelöst werden. Bis auf vereinzelte Tears bleibt die Bildrate auf beiden Konsolen stabil.

