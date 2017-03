Inner Chains - Flammenwerfer und Ekelwaffen im Gameplay-Trailer

Mittwoch, 08. März 2017 um 13:15

Waffen, die aus Tierkadavern gefertig sind und eine Höllen-Welt in der Unreal Engine 4 sind die Highlights des zweiten Gameplay-Trailers zum Horror-Shooter Inner Chains.

Das Spiel soll 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Im Gameplay-Trailer sieht die Grafik mit ihren verschnörkeltem Design - egal ob bei Waffen oder Spielwelt - schon sehr gut aus. In Sachen Animationen und Gameplay scheint Inner Chains aber noch einige Arbeit zu brauchen.

Inner Chains spielt in einer fernen Zukunft, nach Millionen von Jahren biomechanischer Evolution. Die Menschheit versucht gerade erst wieder, die Errungenschaten ihrer eigenen Vergangenheit und damit auch die Technik zu verstehen, die die Welt um sie herum beherrscht.

