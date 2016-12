Inner Chains - Gameplay-Trailer: Die ersten 9 Minuten des Horrorspiels

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 14:27

Telepaths’s Tree und IMGN.PRO zeigen die ersten paar Minuten aus dem kommenden Horror-Shooter Inner Chains. Das Spiel ist in einer dunklen biomechanischen Welt angesiedelt und lässt den Spieler gegen deren tödliche Bewohner und Pflanzenwelt antreten.

Der Gameplay-Trailer zeigt, wie sich Inner Chains in den ersten Minuten spielt. Der Protagonist des Horrorspiels erwacht als Pilger in einem Grab. Er ist schwach, langsam und hat keinerlei Waffen bei sich. Im Laufe des Spiels wird sich der Spieler der Gefahren bewusst und stellt sich am Ende dem wahren Feind. Bis dahin ist es seine Aufgabe, diverse Aufgaben und Rätsel zu lösen, Feinde zu besiegen und die Mysterien der unwirklichen Welt zu ergründen.

Inner Chans ist für das erste Quartal 2017 angekündigt. Es erscheint für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.