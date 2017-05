Inner Chains - Trailer zum PC-Release: So sieht der Unreal-Engine-4-Shooter aus

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 18:33

Inner Chains ist auf Steam verfügbar und wartet mit einem Launch-Trailer auf: Ein Horror-Shooter in der Ego-Perspektive vom Entwickler Telepaths’ Tree, in dem wir uns durch eine unverbittliche, biomechanische Welt kämpfen, in der jeder Fehler unser letzter sein könnte. Als Bewohner dieser Welt und Abkömmling eines mystischen Kults versuchen wir, dem Ort lebendig zu entkommen.

Besonders soll neben der dunklen und einzigartigen Atmosphäre vor allem das Waffen-Design sein, dass die biomechanischen Gegebenheiten der Spielwelt wiederspiegelt und sie uns gegen unsere Feinde richten lässt.