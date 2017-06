Intel Core i9 vs. AMD Threadripper - Brauchen Spieler so viele Kerne?

Freitag, 23. Juni 2017 um 16:03

Intel vs. AMD: Im Sommer 2017 kommen jede Menge neue High-End-CPUs auf den Markt. Intels tritt mit Skylake X und Kaby Lake X gegen AMDs neue Threadripper-Prozessoren an, aber wer steht im Duell der Kerne besser da? Und braucht man als Spieler überhaupt so viele Kerne?

Unsere Hardware-Redakteure Christoph Liedtke und Nils Raettig sprechen darüber, was bislang über die neuen Prozessoren von AMD und Intel bekannt ist, wann sie auf den Markt kommen und welche Vor- und Nachteile sie voraussichtlich haben. Intel wird bis zu achtzehn Kerne zu einem Preis von maximal 2.000 Euro bieten, AMD kontert mit immerhin bis zu 16 Kernen - und dem vermutlich deutlich niedrigeren Preis.

Spätestens im Oktober 2017 sollten die meisten der neuen High-End-Prozessoren erschienen sein. Ob und wenn ja für wen sich das warten darauf lohnt und wer nach aktuellen Stand die besseren Karten im Duell der Kerne hat, klären wir im Video-Talk.