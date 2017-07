Jo Nesbo's Snowman - Trailer: Michael Fassbender jagt einen Serienkiller

Freitag, 21. Juli 2017 um 08:00

Im ersten Trailer zum Thriller Jo Nesbo's Snowman (Schneemann) bekommt es Michael Fassbender als Kommissar Harry Hole mit einem Serienmörder zu tun.

Im skandinavischen Winter treibt ein brutaler Mörder sein Unwesen, der es auf junge Frau abgesehen hat. Kommissar Harry Hole (Michael Fassbender) und die junge Ermittlerin Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) versuchen den psychopathischen Serienkiller dingfest zu machen, bevor er erneut zuschlägt

Regie führt der Schwede Tomas Alfredson (Dame, König, As, Spion) nach dem Bestseller-Roman von Jo Nesbo. Zur Besetzung gehören Michael Fassbender (X-Men, Prometheus), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible 5), Chloë Sevigny (Zodiac), J.K. Simmons (Whiplash), Charlotte Gainsbourg (Independence Day 2), James D'Arcy (Dunkirk), Toby Jones (Harry Potter) und Val Kilmer (Kiss Kiss Bang Bang). Die Produktion übernimmt Regie-Legende Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street).

Der Thriller Snowman kommt am 19. Oktober in die Kinos.