Just Cause 3 - Gameplayvideo zum Beta-Start der chaotischen Multiplayer-Mod

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 19:45

Die Mod »nanos JC3:MP« ist eine Multiplayer-Mod für das Actionspiel Just Cause 3, die es Spielern erlaubt, auf dedizierten Servern sich in Multiplayervarianten des Open-World-Spiels zu treffen. Zum Beta-Start-Release der MP-Mod haben die Macher von Nanos GbR ein Video mit Gameplay aus dem Multiplayer-Chaos veröffentlicht.

Die Mod für Just Cause 3 wird nicht vom gleichen Team wie die JC2-MP-Mod entwickelt. Sie stammt vom deutschen Nanos Multiplayer Framework Team, das zuvor eine Mehrspieler-Modifikation für GTA 5 machen wollte. Weil Rockstar gegen solche Projekte aber energisch vorging, wandten sie sich stattdessen Just Cause 3 zu und arbeiten hier mit voller Erlaubnis der Entwickler.

Der Beta-Release steht für PC zur Verfügung. Mit einem Release der Version 1.0 rechnet das Team im Januar oder Februar 2017.