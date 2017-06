Just Dance 2018 - E3-Trailer verrät Release-Termin und erste Songs

Dienstag, 13. Juni 2017 um 01:20

Auf der E3-Pressekonferenz von Ubisoft wurde ein neuer Ableger der Tanz-Reihe Just Dance angekündigt. Just Dance 2018 wird am 24. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, Xbox 360 und PlayStation 3 erscheinen. Im ANkündigungstrailer werden bereits die ersten Songs vorgestellt, zu denen man im Spiel tanzen kann.

Auf der Songliste von Just Dance 2018 stehen unter anderem:

- Rockabye – Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie

- 24K Magic – Bruno Mars

- Side to Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj

- Chantaje – Shakira ft. Maluma

- Naughty Girl – Beyoncé

- The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha ft. Lil Wayne

- Automaton – Jamiroquai

- Bubble Pop – Hyuna

- Love Ward – Hatsune Miku

- Daddy Cool – Groove Century

und viele mehr.