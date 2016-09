King's Quest: Snow Place Like Home - Lanuch-Trailer zu Chapter 4

28.09.2016 109 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Zum Release von Kapitel 4 für das Episoden-Adventure King's Quest am 27.9. gab es natürlich auch einen Launch-Trailer mit Gameplay-Szenen aus dem neuen Chapter »Snow Place Like Home«. Das Video zeigt dabei allerdings größtenteils Story-Sequenzen, was aber natürlich auch zum Spiel passt, schließlich ist King's Quest ein sehr storylastiges Spiel.

Snow Place Like Home dreht sich um die Rückkehr von Alexander, dem Sohn von König Graham, der als Baby entführt wurde und nun als junger Mann zu seiner Familie zurückkehrt. Natürlich gilt es nun herauszufinden, was mit Alexander in all den Jahren passiert ist.

Kapitel 4 für King's Quest ist für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One verfügbar. Nach dieser Episode wird es noch ein fünftes Chapter und einen Epilog als Finale geben. Der Release der letzten Teile ist noch vor Weihnachten 2016 geplant.