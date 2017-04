Lasst sie doch machen, Rockstar - Videokommentar zu von Publishern gestoppten Fan-Projekten.

Samstag, 29. April 2017 um 08:00

Es muss frustrierend sein! Immer wieder invenstieren eifrige Fans unzählige Stunden in Mod-Projekt. Und dann kommt der Publisher des zugrunde liegenden Spiels und stoppt das Vorhaben. Zuletzt passierte das den Machern von Red Dead Redemption V, einer Mod, die das bisher nur für Konsolen erhältliche Red Dead Redemption – oder zumindest die Landschaften daraus – in die Welt von GTA 5 übertragen hätte.

Doch daraus wird nun nichts, Rockstar kontaktierte die Fans, die müssen das Projekt nun auf Eis legen. Markus wundert sich in seinem Videokommentar, wie es sich Publisher immer noch leisten können, so mit ihren treuesten Fans umzuspringen. Schließlich ist man in anderen Branchen schon viel weiter.

Weitere Videokommentare:

Starcraft gibt's gratis: Blizzard macht's richtig

Der Siegeszug der Mikro-Transaktionen: Eine bittere Wahrheit

Stumpfsinnige Tutorial-Einblendungen: Wir sind nicht bescheuert!

Zensur in Spielen: Conan, der Eunuch

Todesdrohungen gegen Zelda-Tester: Tötet den Kritiker!

User-Kommentare: Seid weniger scheiße!