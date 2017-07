Last Day of June - Gameplay-Trailer mit Release-Termin: June stirbt im August

Freitag, 14. Juli 2017 um 17:07

Wir werden Junes letzten Tag zum ersten Mal nicht etwas im Juni sondern am 31. August 2017 erleben können, denn dann wird Last Day of June für PC und PS4 als Download-Spiel zum Preis von 15 Euro veröffentlicht.

Der italienische Entwickler Ovosonico zeigt in diesem Trailer ein paar Gameplay-Szenen aus dem stilvollen 3D-Adventure. Wir werden die Rolle von Junes Ehemann Carl übernehmen, der versucht, die Zeit zu verändern, indem er in die Erinnerungen anderer Menschen schlüpft. So will Carl den Tod seiner Frau verhindern.

Wer sind das Lied im Trailer?

Der im Trailer zu hörende Song »Pariah« wird von Ninet Tayeb und Steven Wilson gesunden und auf dessen neuem Album »To the Bone« enthalten sein, das bereits am 18. August veröffentlicht wird.

