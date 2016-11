League of Legends - Lux-Trailer: Erster Skin, der sich im Match ändert

Mittwoch, 30. November 2016 um 11:01

Der aufwändige Render-Trailer zu League of Legends stellt den Ultimate-Skin »Elementalist« für Lux vor. Im Video steht das Königreich am Rande des Abgrunds, während eine Armee aus titanischen Elementarbestien die Menschheit angreift. Eine einsame Kriegerkönigin bildet die letzte Verteidigungslinie: Lux der Elemente. Um ihr Volk zu retten, muss sie in sich gehen und ihr wahres Ich entdecken – egal welche Gestalt es annimmt.

Im Spiel selbst führt Lux der Elemente eine neue Mechanik ein: Sie kann insgesamt zehn verschiedene Gestalten annehmen, indem sie Elementarkräfte sammelt und sich dadurch in neue Formen verwandelt. Jede Runde beginnt sie in der Lichtgestalt. Durch den erfolgreichen Einsatz von Zaubern, lädt sich ihre Elementarkraft auf. Sobald diese voll ist, kann sie sich bis zu zwei Mal pro Match transformieren. Die erste Verwandlung basiert auf dem gewählten Element (z.B. Feuer, Wasser, etc.). Das Ergebnis der zweiten Umwandlung hängt dann von der Kombination der gewählten Elemente ab. Lux der Elemente umfasst also 10 verschiedene Skins in einem.

Der Effekt ist rein kosmetisch und hat keinerlei Einfluss auf die Stats von Lux. Der Skin kostet zum Release 3250 Riot Punkte, die Master Edition mit exklusiven Bonus-Icons und Ward-Skin gibt es für 3950 RP. Details gibt es im offiziellen FAQ zu Lux der Elemente.

» Plant Riot eine Verfilmung von LoL?