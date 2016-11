Left 4 Dead - Angespielt: Dam it - Gratis-Kampagne nach 8 Jahren

Montag, 07. November 2016 um 17:42

Die Entwickler von Turtle Rock haben erst jetzt im November 2016 die Kampagne »Dam It: Buried by the Flood« für Left 4 Dead veröffentlicht - acht Jahre nach dem Release des Multiplayer-Shooters. Der Grund dafür ist simpel: Sie wurde damals nicht rechtzeitig fertig.

Jetzt haben die Entwickler ihren Vertrag mit dem Publisher 2K beendet und vor ihrem nächsten Projekt die Zeit genutzt das drei Kapitel umfassende Abenteuer, das zwischen Dead Air und Blood Harvest spielt als .vpk-Addon zu veröffentlichen. Die Kampagne ist so von Anfang bis Ende spielbar, allerdings noch immer unvollendet. Denn an vielen Stellen fehlen Texturen, manche Gameplay-Systeme funktionieren nicht richtig und natürlich haben auch die Charaktere keine zum Szenario passenden Kommentare auf Lager.

Trotzdem beweist Dam It wunderbar, wie mächtig der KI-Regisseur von Left 4 Dead ist, der auch die unvollendete Kampagne zu einem spannenden Abenteuer macht.

Dam It: Buried by the Flood kann man kostenlos vom Entwickler Turtle Rock herunterladen. Die .vpk-Datei muss man dann im Left 4 Dead 1 Ordner ins Verzeichnis Addons kopieren. Anschließend wählt man Dam It bei den Addon-Kampagnen aus. Grundsätzlich ist Dam It auch mit Left 4 Dead 2 spielbar, allerdings fehlen hier noch mehr Objekte, Events und Musik im Spiel. Wir empfehlen es also eher mit Left 4 Dead 1 zu spielen.