LEGO Batman Movie - Film-Special: Batman ist großartig im Behind-the-Bricks-Video

Freitag, 27. Januar 2017 um 07:54

Im Featurette zum Animationsspaß Lego Batman Movie gewährt Superheld Batman persönlich den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen und zeigt die Dreharbeiten zum Film. Dabei kommen auch seine Co-Stars zu Wort.

Im Kampf gegen den Joker und seine Schergen kündigt Police Commissioner Barbara Gordon an, dass ein mächtiges Team aus Superhelden gegen die drohende Gefahr vorgehen wird. Damit ist Batman gezwungen, sein Einzelkämpfer-Dasein aufzugeben und die Hilfe anderer anzunehmen. So treten Batman, Robin, Batgirl, Superman und Catwoman gegen den Joker und einer Horde Bösewichte an: Pinguin, Poison Ivy, Riddler, Mr. Freeze, Two-Face, Mad Hatter, Calendar Man, Harley Quinn und einige mehr.

Die Animationsspaß kommt am 9. Februar 2017 in die deutschen Kinos.