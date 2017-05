Lego Worlds - Gameplay-Trailer stellt den Sandbox-Mode vor

Montag, 29. Mai 2017 um 12:17

Der Trailer zum Release des Updates 1.1 für Lego Worlds stellt anhand von Gameplay-Szenen vor allem den neuen Sandbox-Modus etwas genauer vor.

In dem besagten Mode können Spieler unter anderem die Größe der Map, die Thematik sowie die Objekte nach eigenen Wünschen festlegen - ohne zuvor das Tutorial absolvieren zu müssen. Außerdem stehen sämtliche Bausteine von Beginn an zur Verfügung, so dass der Kreativität prinzipiell keine Grenzen gesetzt sind.

Des Weiteren beseitigt das Update einige nervige Bugs wie zum Beispiel beschädigte Spielstände, ein Problem im Koop-Modus sowie die Namensgebung von selbst erstellten Welten.