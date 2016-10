Lethal VR - Reveal Trailer

20.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Lethal VR ist ein VR-Titel, der in der Tradition klassischer Arcade-Shooter steht. Neben einem allgemein zugänglichen Gameplay soll das Spiel unter anderem eine große Waffenauswahl und einen bislang noch nicht dagewesenen Grad an Immersion bieten. Darüber hinaus will Lethal VR mit einem komplexen Punkte-System sowie lokalen Ranglisten aufwarten, dank denen sich Spieler mit ihrem Freundes- und Familienkreis messen können.



Als Inspirationsquellen für das Spiel, in dem man einen FBI-Rekruten verkörpert, dienten Schuss-Sequenzen aus Filmen wie Gefährliche Brandung, Robocop und Der Mann mit dem goldenen Colt. Lethal VR erscheint am 8. November 2016 für HTC Vive via Steam. Eine Fassung für PlayStation VR folgt im Laufe des Jahres.