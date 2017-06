Life is Feudal: Forest Village - Test-Video: Release? Fühlt sich noch an wie Early Access!

Montag, 19. Juni 2017 um 10:34

Nach fast einem Jahr verlässt Life is Feudal: Forest Village den Early Access - hätte sich aber besser noch mehr Zeit gelassen. Im Test-Video klären wir, warum das eigentlich sehr vielversprechende Survival-Strategiespiel immer noch einen unfertigen Eindruck macht. Wir nehmen die Inhalte unter die Lupe, die mit dem Release-Patch auf Steam dazukamen und zeigen, wo ihre Probleme liegen.

Aber wir schauen uns auch das Grundspiel an sich an - denn trotz seiner Schwächen ist es gerade für Fans von Banished immer noch interessant. Und es ist keineswegs so, als könnten die mit Forest Village keinen Spaß haben! Ob sich der Kauf für Sie vielleicht trotzdem lohnen könnte, erfahren Sie in unserem Test-Video.

Noch mehr Eindrücke zum Spiel gibt es in unserem Test-Artikel zu Life is Feudal: Forest Village.