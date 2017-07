Life is Feudal: MMO - Trailer-Erinnerung: Mittelalter-MMO lebt noch

Freitag, 14. Juli 2017 um 11:18

Life is Feudal: MMO wird auf Steam als Life is Feudal: Your Own geführt und ist bereits seit 2015 aus dem Early Access raus. Mit diesem Trailer wollen die Entwickler von Bitbox nochmal Interesse für ihr Mittelalter-Onlinespiel wecken, in dem man in eine offene Welt erkunden und mit anderen Spielern eigene Siedlungen gründet oder in den Krieg zieht.

Das andere Life is Feudal: Test zum Aufbau-Ableger Forest Village

Der Trailer soll dabei das düstere Setting unterstreichen und zeigt jede Menge Szenen in der Spielgrafik, allerdings kein Gameplay mit Interface. Aber man sieht zum Beispiels, dass man auch reiten und craften kann, denn auch der Survival-Aspekt spielt bei Life is Feudal: MMO eine wichtige Rolle. Der Trailer zeigt übrigens auch das Wettersytem und den Tag-Nacht-Wechsel.

Mäßige Wertungen für Life is Feudal

Überzeugen kann das Onlinespiel die Nutzer auf Steam bislang aber nicht komplett, was sich in durchschnittlichen User-Reviews niederschlägt. Auch wir warem im Test von Life is Feudal nicht durchweg überzeugt. Allerdings wird das Spiel noch regelmäßig mit Updates versorgt.