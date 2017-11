Life is Feudal - Trailer zum MMO zeigt Leben im Mittelalter & Burgbelagerung

Donnerstag, 16. November 2017 um 13:34

Mit diesem neuen Trailer kündigt Entwickler Bitbox den Start des offenen Betatests für Life is Feudal: MMO am 17. November 2017 an. Gleichzeit wird auf Steam die Early-Access-Version veröffentlicht. Besitzer von Life is Feudal: Your Own erhalten ein kostenloses Charakterticket und können damit direkt die Starter-Insel verlassen und das Hauptgebiet des MMOs besuchen.

Life is Feudal: MMO in der Vorschau: Wer Mittelalter will, muss leiden

Der Trailer gibt Einblicke in das mittelalterliche Leben des Hardcore-Survivalspiels. Darin können bis zu 10.000 Spieler in einer persistenten Sandbox Siedlungen, Dörfer und Burgen aufbauen. Der bewaffnete Kampf ist ebenfalls möglich, wie ein kurzer Ausschnitt einer Belagerung mit Bogenschützen, Katapulten und Co. zeigt.

Auf der Entwicklerwebseite sind verschiedene Zugangspakete mit weiteren Extras für 60, 90 und 135 Euro verfügbar.