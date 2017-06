Life is Strange: Before the Storm - Keine Zeitreisen mehr! Erste Infos im Entwickler-Video

Dienstag, 13. Juni 2017 um 12:52

Das neue Entwicklerteam von Life is Strange: Before the Storm stellt sich im Video vor - die Original-Macher Dontnod sind am Prequel nicht beteiligt. Das neue Studio erklärt seine Vision über das Spiel und verrät bereits einige interessante Details zum Gameplay. Weil wir diesmal Chloe statt Max spielen, wird es etwa keine Zeitreisen geben.

Chloes ursprüngliche Sprecherin Ashly Burch konnte aufgrund eines Gewerkschaftsstreiks die Rolle diesmal nicht erneut übernehmen. Allerdings wirkt sie als Beraterin für die Autoren mit. Die junge Chloe wird stattdessen von der Schauspielerin Rhianna DeVries gesprochen.