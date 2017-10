Life is Strange: Before the Storm - Launch-Trailer zur 2. Episode des Adventures

Donnerstag, 12. Oktober 2017 um 18:30

Im Test der ersten Episode von Life is Strange: Before the Storm waren wir überrascht vom sehr guten Auftakt. Umso mehr freuen wir uns auf die zweite Episode, zu der Square Enix nun den Launch-Trailer veröffentlicht hat. Außerdem gibt es einen konkreten Release-Termin.

Demnach erscheint Episode 2 am 18. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC. Danach steht noch die finale dritte Episode aus, die in den nächsten Wochen folgen dürfte. Warum es nur drei Kapitel gibt, erfahrt ihr hier.