Life is Strange: Before the Storm - Trailer zeigt 20 Minuten Gameplay aus dem Prequel

Mittwoch, 14. Juni 2017 um 11:45

Am 31. August 2017 geht es weiter mit Life is Strange. Life is Strange: Before the Storm ist jedoch nicht der zweite Teil, sondern ein Prequel und erzählt somit die Vorgeschichte, die rund drei Jahre vor den Geschehnissen der ersten Staffel angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen einmal mehr Chloe und Rachel.

Einen guten Eindruck vom Adventure verschafft das neue Video, das 20 Minuten Gameplay zeigt. Dabei handelt es sich um verschiedene Szenen, die aneinandergeschnitten wurden. Wir warnen an dieser Stelle trotzdem vor möglichen Spoilern!

Life is Strange: Before the Storm erscheint in drei Episoden. Chloes-Sprecherin ist aufgrund eines Streiks allerdings nicht mehr dabei.