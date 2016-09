Light Fairytale - Kickstarter-Trailer zum rundenbasierten JRPG

25.09.2016 507 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Light Fairytale ist ein rundenbasiertes JRPG, das durch Klassiker wie Final Fantasy 7 und Breath of the Wild 5 inspiriert wurde. Es soll an die emotionale Immersion von Genre-Vertretern der 90er anknüfen. Light Fairytale wird über Kickstarter finanziert und soll in Episoden erscheinen. Die erste soll 2017 für PC und Konsolen in Englisch und Japanisch veröffentlicht werden, sofern die Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist.