Limitierte Xbox One S - Unboxing der Gears of War 4 Edition

Passend zum Release vom Gears of War 4 am 11. Oktober veröffentlicht Microsoft eine limitierte Version der Xbox One S im Gears-of-War-4-Design. Im Unboxing-Video zeigen wir, was in der Box steckt. Wir werfen einen Blick auf den einzigartigen Look von Konsole und Controller, wir erklären den Umfang der beiligenden Download-Version des Spiels und wir verraten, was dieses Modell der Xbox One S verhältnismäßig teuer macht.

