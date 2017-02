Mittwoch, 08. Februar 2017 um 16:00

Seit Mitte Januar wissen wir, dass Little Nightmares am 28. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Falls ihr euch noch nichts unter dem knuddeligen Horror-Titel von Tarsier Studios vorstellen könnt, verrät euch Kollege Mirco gern seine ersten Angespielt-Eindrücke zum Spiel.

Ansonsten bietet der neue "Hide and Seek"-Trailer ganz sieben Minuten neues Gameplay-Material, das uns noch einmal ganz genau zeigt, wie wir mit Six, der kindlichen Spielfigur im gelben Regencape, durch die düsteren Level laufen und uns dabei vor den Augen und Händen des Hausmeisters verstecken. Erkundung und Ausprobieren werden in Little Nightmares großgeschrieben - eine Hilfsoption gibt es nicht.