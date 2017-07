Freitag, 07. Juli 2017 um 11:20

Das Puzzle-Jump'n'Run-Adventure Little Nightmares hat mit dem DLC "Die Tiefen" seine erste Erweiterung bekommen. Darin übernehmen die Spieler die Rolle von „Der Ausreißer“ Kid, einem Mitgefangenen von Six, der parallel zu ihrem gruseligen Abenteuer seinen eigenen Weg in die Freiheit suchen muss. Der Launch-Trailer zeigt ein paar Szenen aus der Erweiterung. Der DLC ist sowohl für den PC, PS4 als auch Xbox One erhältlich.

"Die Tiefen" ist der erste Teil des Expansion Passes "Die Geheimnisse des Schlunds". Im November erscheint der zweite DLC-Teil "Der Unterschlupf", im Januar 2018 der finale Teil, über den bislang allerdings noch nichts bekannt ist.