Little Nightmares - Trailer zum düsteren Puzzle-Platformer kündigt Release-Termin an

Mittwoch, 18. Januar 2017 um 13:30

Namco Bandai hat einen Trailer zu Little Nightmares veröffentlicht, der uns den endgültigen Release-Termin des Horror-Puzzle-Platformers verrät: Little Nightmares erscheint am 28. April 2017 sowohl haptisch als auch digital für PS4, Xbox One und den PC.

Alle Vorbesteller erhalten die Scarecrow Sack- und die Upside-Down-Masken, zwei Ingame-Items, mit denen sich die Heldin Six unbemerkt durch die Spielwelt schleichen kann. PS4- und PC-Spieler werden obendrein mit der digitalen Version des Soundtracks sowie mit einem PS4-Theme beziehungsweise einem PC-Wallpaper belohnt. Neben der Standard-Variante des Spiels wird es mit der Six-Edition eine Collector's Edition geben, die eine Figur der Protagonistin, den Soundtrack auf CD, ein A3-Poster und ein Sticker-Board enthält.

Der düstere Platformer wird vom Indie-Entwicklerstudio Tarsier Studios entwickelt, das zuletzt zusammen mit Media Molecule an Tearaway Unfolded arbeitete. Little Nightmares erzählt uns die Geschichte der neunjährigen Six, die in einen finsteren Schlund voller Monster entführt worden ist. Der Titel spielt dabei bewusst mit den kindlichen Ängsten vor der Dunkelheit: Nur mit einem Feuerzeug bewaffnet müssen wir die monströsen Bewohner des Schlunds überlisten, an ihnen vorbeischleichen und uns zahlreichen Rätseln stellen.



Freut ihr euch auf Little Nightmares?