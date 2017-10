Macht Stumpfsinn Spaß? - Glücklich in der Gameplay-Tretmühle - GameStar TV

Mittwoch, 04. Oktober 2017 um 17:00

Grind ist geil, sagt unser Videochef Christoph Clapetek. Und mit dieser Ansage stößt er bei vielen Kollegen regelmäßig auf Unverständnis. Dabei setzen viele der erfolgreichsten Spiele auf Grind-Mechaniken, sei es WoW, Destiny oder Diablo.

Es muss also auch gutes Grinding geben. Aber wie sieht das aus und was ist toll an gutem Grind? Über diese Fragen sprechen Clape und unser Redaktionsleiter Sandro Odak in diese Folge von GameStar TV. Dabei geht es nicht nur um offensichtliche Grind-Spiele, sondern auch Titel wie das jüngste Hitman, das man vielleicht nicht sofort als Grindspiel einordnen würde.