Mafia 3 - Erstes Ingame-Video zum Story-DLC »Faster Baby«

Freitag, 17. Februar 2017 um 10:56

In dem ersten Video mit Ingame-Szenen aus dem DLC »Faster Baby« für Mafia 3 stellen die Entwickler einige der Neuerungen etwas genauer vor.

In der Download-Erweiterung verbündet sich der Protagonist Lincoln Clay mit Roxy Laveaux und muss in der Stadt Sinclair Parish in Aktion treten. Dort wird eine Führungspersönlichkeit der Bürgerrechtsbewegung ermordet, während er den örtlichen Sheriff, Walter »Slim« Beaumont untersucht. Diesen Dingen will das Duo auf den Grund gehen.

Unter anderem dürfen die Spieler mit der Annäherungsmine auf eine neue Waffe zurückgreifen, die sich sehr gut eignet, um Fallen aufzustellen. Außerdem wird es möglich sein, explosive Gegenstände aus einem fahrenden Auto zu werfen. Apropos Autos: Neben zusätzlichen Outfits wird der DLC auch einige neue Fahrzeuge bieten. Des Weiteren gibt es eine Art Zeitlupenfunktion, um beispielsweise scharfe Kurven in einem verlangsamten Ablauf meistern zu können.

»Faster Baby« ist der erste von insgesamt drei Story-DLCs für Mafia 3 und ist Teil des offiziellen Season-.Pass. Der Release ist für den 28. März 2017 geplant.

